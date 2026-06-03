Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Per vincere domani". E' questo il titolo dell'ultimo libro di Ivan Zazzaroni che cerca di trovare una possibile soluzione per far uscire il calcio italiano, reduce dalla terza mancata qualificazione consecutiva al mondiale, dalla sua crisi più nera. Dare la colpa a un rigore fallito o a un capriccio della sorte è un errore, perché la Nazionale non è il problema ma il sintomo, il punto d'arrivo di una filiera che ha deciso di curare le foglie anziché le radici. Zazzaroni attraversa le macerie di questo fallimento con un'analisi schietta e necessaria, denunciando come il calcio - storicamente strumento di mobilità sociale del Paese - si sia trasformato in un servizio a pagamento che seleziona per censo e non per merito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Per vincere domani', come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera: il nuovo libro di Ivan Zazzaroni

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