Un uomo di 40 anni sottoposto ai domiciliari è stato arrestato durante controlli della Polizia in Corso Garibaldi, a Napoli. Durante un servizio di routine, è stato fermato e trovato fuori dalla propria abitazione. La polizia ha confermato che l’uomo aveva evaso la misura restrittiva. Ora si trova in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.

Napoli, controlli della Polizia in Corso Garibaldi: fermato un uomo sottoposto alla misura dei domiciliari. Individuato durante un servizio di controllo. Un 40enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di evasione nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato in Corso Garibaldi, a Napoli. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. A darne notizia la Questura di Napoli. Il tentativo di evitare il controllo. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi dopo aver notato la presenza degli operatori impegnati nei controlli. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato per procedere agli accertamenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Corso Garibaldi, evade dai domiciliari a Napoli: arrestato un 40enne

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