Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Modica per evasione dagli arresti domiciliari e maltrattamenti in famiglia. La Polizia di Stato ha effettuato un intervento dopo averlo trovato fuori casa e ha denunciato anche altri episodi di violenza contro l’ex coniuge. L’uomo aveva continuato a molestare la ex moglie nonostante fosse sottoposto a restrizioni. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui provvedimenti giudiziari successivi.

Un arresto e diverse denunce, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Modica, dove un uomo di 40 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato accusato di aver aggredito la moglie, anche alla presenza del figlio minore, e di aver violato la misura cautelare poche ore dopo il primo arresto, recandosi presso l’abitazione dell’ex coniuge e colpendola nuovamente. L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'intervento a Modica La dinamica degli eventi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Evade dai domiciliari e continua maltrattare la ex moglie a Modica, il provvedimento contro un 40enne

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