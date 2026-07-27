Corriere dello Sport – Roma accordo totale col Bologna per Castro | tutte le cifre Ma la fumata bianca dipende da Dovbyk

La Roma ha raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. La firma potrebbe avvenire già oggi, ma la conclusione definitiva dipende dalla fumata bianca con Dovbyk. Non ci sono al momento smentite ufficiali riguardo a questa trattativa. Le cifre dell’accordo sono state rese note dal Corriere dello Sport, che ha confermato la trattativa in corso.

2026-07-27 11:14:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: La Roma ha l’accordo totale con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro, che già oggi potrebbe diventare ufficiale. Queste le cifre dell’investimento dei Friedkin: 35 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% sull’eventuale rivendita da garantire al club rossoblù. Per la fumata bianca mancava soltanto il sì di Dovbyk, che si trasferirebbe sotto le Due Torri in prestito con la Roma impegnata a parteciperà al suo ricco ingaggio da 3,5 milioni netti l’anno. Dovbyk accetta il Bologna e sblocca l’affare Castro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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