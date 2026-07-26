Roma il primo regalo per Gasp! Preso Santiago Castro dal Bologna le cifre E Dovbyk

La Roma ha completato l’acquisto di Santiago Castro dal Bologna, con dettagli finanziari ancora da confermare. La società non ha in programma trasferimenti da club turchi o arabi in questo momento. Si tratta del primo acquisto della squadra dopo le trattative fallite per Greenwood e Summerville. La società ha anche confermato l’ingaggio di un altro giocatore, Dovbyk.

Niente club turchi o arabi all’orizzonte, almeno per ora. La Roma è pronta così a chiudere il suo primo acquisto dopo le beffe Greenwood e Summerville. E il rinforzo offensivo per Gasperini arriva dalla Serie A. Si tratta di Santiago Castro per il quale nella notte è stato trovato l’accordo di massima con il Bologna: 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus per l’argentino che aveva già detto sì a Gasperini due giorni fa. Una trattativa lampo, ben diverse dalle ultime telenovelas di mercato. L’arrivo di Castro, molto amico di Soulè, è previsto tra stasera e domani a Ciampino e quindi in tempo per la partenza della squadra in Galles dove si svolgerà la seconda parte del ritiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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