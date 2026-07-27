Castro-Roma accordo totale con il Bologna | le cifre dell’affare

La Roma ha raggiunto un accordo con il Bologna per Santiago Castro. Dopo giorni di trattative, il trasferimento si concretizza. L’intesa prevede un pagamento di circa 10 milioni di euro più bonus. La formula del trasferimento è a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Castro si trasferisce in giallorosso e si prepara a iniziare la nuova avventura in Serie A.

Dopo giorni di trattative in cui il mercato sembrava non sbloccarsi mai, la Roma è pronta a piazzare il primo colpo, rinforzando il reparto offensivo di Gasperini con Santiago Castro. La delusioni per i mancati arrivi di Greenwood e Summerville avevano alimentato l’ansia del non riuscire a rinforzare la rosa con i profili preferiti da tecnico e società, che nelle ultime ore, però, con una trattativa pressoché lampo, regalerà all’ex allenatore dell’Atalanta il vice Malen. Come riportato da Sky Sport, l’ accordo con il Bologna sarebbe stato trovato sulla base di 35 milioni di euro più il 10% della rivendita. Parallelamente, Artem Dovbyk – che non rientrava più nei piani dei giallorossi – è vicino al trasferimento al club rossoblù, attraverso la formula del prestito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ACCORDO TOTALE PER SANTIAGO CASTRO TRA ROMA E BOLOGNA

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