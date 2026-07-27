Un corpo di un uomo carbonizzato è stato rinvenuto questa mattina in un’area di campagna nel Comune di Codroipo. Il cadavere è irriconoscibile a causa delle ustioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. Non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità della vittima.

CODROIPO (UDINE) - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina, lunedì 27 luglio, in una zona di campagna del Comune di Codroipo. La salma è stata rinvenuta poco dopo le 10 all'interno di una canaletta di scolo lungo strada di Biauzzo, a poche centinaia di metri dall'omonima frazione, da un dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana diretto al lavoro, che ha dato l'allarme. Le indagini Accanto al cadavere, reso irriconoscibile dalle fiamme, i carabinieri hanno trovato una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. Reperti che saranno sottoposti agli accertamenti degli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Corpo carbonizzato di un uomo trovato in campagna, è irriconoscibile: mistero a Codroipo

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ULTIM'ORA CORPO CARBONIZZATO TROVATO NELLE CAMPAGNE, ANCORA DA IDENTIFICARE

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