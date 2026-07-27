Corpo carbonizzato di un uomo trovato nella campagna | mistero a Codroipo
Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in una zona di campagna nel Comune di Codroipo. La scoperta è avvenuta in una località isolata, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Sono in corso verifiche per determinare l’identità della vittima e le circostanze del ritrovamento. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.
CODROIPO (UDINE) - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina, lunedì 27 luglio, in una zona di campagna del Comune di Codroipo. Le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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