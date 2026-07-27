Corpo carbonizzato di un uomo trovato in campagna | mistero a Codroipo
Il corpo di un uomo carbonizzato è stato rinvenuto questa mattina in una zona di campagna nel Comune di Codroipo. L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è avvenuto sul posto per i rilievi e le operazioni di spegnimento. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sull’origine dell’incendio. Non sono ancora state fornite informazioni sull’identità della vittima o sui possibili collegamenti con altri eventi.
CODROIPO (UDINE) - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina, lunedì 27 luglio, in una zona di campagna del Comune di Codroipo. Le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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