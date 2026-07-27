Marco Bassano, esperto italiano, ha trascorso anni lavorando in Yemen, uno dei contesti umanitari più difficili. Attualmente si occupa di pianificazione strategica e coordinamento tra organizzazioni internazionali. La sua esperienza si concentra sulla gestione di progetti in situazioni di crisi complesse e sulla collaborazione tra enti umanitari. Bassano ha maturato competenze nel settore grazie a un lungo percorso professionale dedicato all’assistenza umanitaria e alla cooperazione internazionale.

Roma, 27 luglio 2026 – Anni di lavoro in uno dei contesti umanitari più complessi al mondo e un percorso professionale oggi orientato alla pianificazione strategica e al coordinamento delle organizzazioni internazionali. È l’esperienza di Marco Bassano, professionista italiano impegnato nella cooperazione internazionale, che ripercorre il lavoro svolto nello Yemen a supporto della leadership di UNICEF, tra pianificazione strategica, coordinamento inter-agenzia e gestione delle priorità umanitarie. Nel Paese della Penisola Arabica, segnato da una prolungata crisi umanitaria, Bassano ha contribuito al coordinamento delle attività di UNICEF, una delle principali agenzie umanitarie operative nel paese. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Faccetta Nera: Aldo Cazzullo racconta il colonialismo italiano nello speciale da stasera su La7

Leggi anche: Nello Yemen è scontro tra Iran e sauditi, gli Houthi sequestrano un volo della Croce Rossa

Temi più discussi: Cooperazione internazionale, l'italiano Marco Bassano racconta l'esperienza maturata nello Yemen; Marco Bassano: l’impegno italiano nella cooperazione internazionale tra Yemen e sviluppo sostenibile; Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna; Marco Bassano: vivere dove il mondo ha più bisogno di te - Occhioche.

Cooperazione internazionale, l'italiano Marco Bassano racconta l'esperienza maturata nello YemenAnni di lavoro in uno dei contesti umanitari più complessi al mondo e un percorso professionale oggi orientato alla pianificazione strategica e al coordinamento delle organizzazioni internazionali. È ... adnkronos.com

Cooperazione internazionale: il cambio di paradigma con lo sguardo rivolto alle imprese privateROMA - La Cooperazione Internazionale non è in crisi – si legge in una nota di Codeway Expo 2026, la piattaforma creata per riunire gli attori del mondo della Cooperazione sotto un unico tetto – ma è ... repubblica.it