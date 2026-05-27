Aldo Cazzullo torna su La7 con "Faccetta Nera", uno speciale in due puntate dedicato al colonialismo italiano tra Eritrea, Etiopia, propaganda fascista e memoria storica. Il colonialismo italiano e le sue ferite ancora aperte sono al centro della prima serata di La7. A partire da stasera Aldo Cazzullo torna con un nuovo ciclo di Una Giornata Particolare e affronta uno dei capitoli più controversi e discussi della storia del Novecento italiano. Lo speciale, intitolato Faccetta Nera, sarà diviso in due puntate e porterà il pubblico dentro la guerra d'Etiopia, la propaganda fascista e il progetto coloniale voluto da Benito Mussolini. Un racconto che prova a confrontarsi con una memoria storica spesso rimossa o semplificata, mostrando non solo l'entusiasmo con cui il regime presentò la nascita . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Faccetta Nera: Aldo Cazzullo racconta il colonialismo italiano nello speciale da stasera su La7

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