Gli Houthi hanno sequestrato un volo della Croce Rossa nello Yemen. I ribelli, sostenuti dall’Iran, hanno accusato l’Arabia Saudita di aver bombardato l’aeroporto della capitale yemenita. Hanno inoltre annunciato di voler rispondere alle azioni militari attribuite a Riad. La situazione riguarda il conflitto tra le forze Houthi e l’Arabia Saudita, con tensioni che coinvolgono anche altri attori regionali.

I ribelli Houthi, alleati dell’Iran, hanno accusato l’Arabia Saudita di avere attaccato l’aeroporto della capitale dello Yemen e hanno minacciato una risposta. Lo Yemen rimane diviso tra gli Houthi, che conquistarono Sana’a nel 2014, e le istituzioni riconosciute internazionalmente, oggi rappresentate dal Consiglio presidenziale e insediate ad Aden. L’intervento della coalizione guidata dall’Arabia Saudita nel 2015 ha trasformato la crisi interna in un conflitto regionale. La tregua patrocinata dall’ Onu nel 2022 è formalmente scaduta. Gli Houthi accusano l’Arabia Saudita, ma lo Yemen rivendica l’attacco. “L’Arabia Saudita ha così posto fine alla fase di de-escalation”, ha dichiarato un portavoce militare degli Houthi, “e l’attacco all’aeroporto di Sana’a non resterà senza risposta e senza punizione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Nello Yemen è scontro tra Iran e sauditi, gli Houthi sequestrano un volo della Croce Rossa

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