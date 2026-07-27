Contatti tra la Juve e l’agente di Stones lui apre alla Serie A nonostante alcuni sondaggi dalla Premier! Gli aggiornamenti

Notizia in breve

Il difensore svincolato dal Manchester City ha manifestato interesse per un trasferimento in Serie A, preferendo la Juventus rispetto ad altri sondaggi dalla Premier League. La società bianconera ha avviato contatti con l’agente del giocatore, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia. Sul mercato, il nome di Stones è al centro di discussioni tra le due principali squadre italiane.