Contatti tra la Juve e l’agente di Stones lui apre alla Serie A nonostante alcuni sondaggi dalla Premier! Gli aggiornamenti
Il difensore svincolato dal Manchester City ha manifestato interesse per un trasferimento in Serie A, preferendo la Juventus rispetto ad altri sondaggi dalla Premier League. La società bianconera ha avviato contatti con l’agente del giocatore, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia. Sul mercato, il nome di Stones è al centro di discussioni tra le due principali squadre italiane.
di Luca Fioretti Stones tra Inter e Juventus: lui gradirebbe questa destinazione. Il difensore svincolato dal Manchester City accende il derby d’Italia sul mercato. Riflettori puntati sul calciomercato della Juventus, impegnata nella ricerca di profili d’esperienza internazionale per blindare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il profilo di John Stones è finito al centro di un fitto intreccio di trattative che coinvolge i principali top club italiani ed europei. Libero da vincoli contrattuali dopo l’addio al Manchester City, il centrale britannico rappresenta un’opportunità di altissimo livello a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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