La Juventus ha avviato contatti con il difensore inglese, il cui nome è ancora presente nella lista dei possibili acquisti. Nelle ultime ore, ci sarebbero stati scambi tra il calciatore e il club, indicando un interesse concreto. La trattativa sembra essere in fase iniziale, senza dettagli ufficiali su eventuali avanzamenti o accordi già definiti.

di Francesco Spagnolo Il nome di Stones continua ad essere nella lista dei bianconeri. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti fra il calciatore e la Juventus. La Juventus prosegue il suo calciomercato. Dopo aver completato i primi tasselli con gli arrivi ufficiali dei giovani talenti Ekhator e Celik, la dirigenza bianconera ha intenzione di regalarne al proprio reparto arretrato un innesto dd’esperienza. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione spicca il nome di John Stones, un’opportunità di mercato che stuzzica non poco i piani della Vecchia Signora. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i contatti con l’entourage del difensore britannico sono già iniziati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve accelera per Stones, contatti in corso con il difensore inglese. Gli aggiornamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Incredible Stories Behind the World's Biggest Legends

Notizie e thread social correlati

Non solo la Juve su Stones, concorrenza in Serie A per il difensore ingleseIl difensore inglese John Stones, in scadenza con il Manchester City il 30 giugno, potrebbe lasciare il club a breve.

Stones è davvero un obiettivo della Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il difensore ingleseStones è stato offerto alla Juventus, ma al momento non ci sono trattative concrete.

Temi più discussi: Dopo Celik la Juve accelera: avanti per Kolo Muani. Occhi anche su Pellegrino del Parma; Kolo Muani e Pellegrino, doppia freccia Juve: la formula mercato per averli entrambi; La beffa su Celik spinge la Roma ad accelerare con Pellegrini: la Juve punta anche lui; Juventus, il Newcastle accelera per Bergvall: pronti 60 milioni per il talento del Tottenham.

La Juve accelera per Stones, contatti in corso con il difensore inglese. Gli aggiornamentiIl nome di Stones continua ad essere nella lista dei bianconeri. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti fra il calciatore e la Juventus La Juventus prosegue il suo calciomercato. Dopo aver c ... msn.com

#Juve: #KoloMuani ancora in orbita. Carnevali accelera. #Milan: #Karetsas nel mirino. #Modric rinnova. Amorim costruisce. #Roma: #Summerville soffiato dall’AlHilal per €80M. Si riparte: Nusa, Moreira e Schjelderup i nuovi obiettivi. La Roma b x.com

La Juventus accelera per il numero uno giapponese ma c'è una concorrenteLa Juventus ha individuato in Zion Suzuki il profilo ideale per rafforzare il reparto dei portieri e continua a lavorare per anticipare la concorrenza, dopo l'ottima stagione con il Parma e il grande ... tuttojuve.com