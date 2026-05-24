Goretzka si allontana dalla Juve | vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti

Goretzka si avvicina a lasciare il Bayern Monaco e potrebbe trasferirsi in Serie A. Un incontro tra il centrocampista tedesco e un club italiano è previsto a breve. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali o conferme definitive. La decisione dipenderà dall'esito di questo vertice. La situazione resta in fase di sviluppo, e il club italiano interessato non è stato ancora reso noto.

di Luca Fioretti Goretzka si allontana dalla Juve: l’indiscrezione rivela l’incontro imminente tra quel club di Serie A e il tedesco in uscita dal Bayern Monaco. Il calciomercato entra subito nel vivo con un potenziale colpo da novanta a parametro zero che rischia di sfumare definitivamente per la Juventus. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, per la prossima settimana è in agenda un importante incontro tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco rappresenta il rinforzo ideale e il principale obiettivo indicato dal tecnico Massimiliano Allegri per la mediana rossonera, una mossa che rischia di bruciare sul tempo i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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