di Luca Fioretti La Juventus è costretta a fronteggiare la concorrenza della Premier League e il recente inserimento del PSG nelle trattative per Zion Suzuki. Il nome di Zion Suzuki continua a infiammare le dinamiche del calciomercato internazionale, attirando l’attenzione dei principali top club europei. Come rivelato dagli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, la Juventus e diverse società di Premier League stanno continuando a spingere con forte determinazione per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore. La corsa al portiere si preannuncia tuttavia ricca di ostacoli e colpi di scena. Nelle ultime ore si sono infatti registrati contatti diretti anche con il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Concorrenza sempre più agguerrita per Suzuki: la Juve ha presentato un’offerta, ma sulle tracce del portiere c’è un nuovo top club europeo

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