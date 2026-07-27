Concorrenza sempre più agguerrita per Suzuki | la Juve ha presentato un’offerta ma sulle tracce del portiere c’è un nuovo top club europeo

Da juventusnews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Luca Fioretti La Juventus è costretta a fronteggiare la concorrenza della Premier League e il recente inserimento del PSG nelle trattative per Zion Suzuki. Il nome di  Zion Suzuki  continua a infiammare le dinamiche del calciomercato internazionale, attirando l’attenzione dei principali top club europei. Come rivelato dagli ultimi aggiornamenti di  Sky Sport, la  Juventus  e diverse società di Premier League stanno continuando a spingere con forte determinazione per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore. La corsa al portiere si preannuncia tuttavia ricca di ostacoli e colpi di scena. Nelle ultime ore si sono infatti registrati contatti diretti anche con il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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