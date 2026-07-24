Portiere Juve Dibu Martinez sempre più complicato | c’è Vicario ma attenzione al blitz per Suzuki

Notizia in breve

La Juventus sta cercando un nuovo portiere titolare dopo che Michele Di Gregorio ha lasciato la squadra. Attualmente, Dibu Martinez è il principale candidato, ma ci sono anche alternative come Vicario. Tuttavia, si valuta anche un possibile intervento rapido per ingaggiare Suzuki. La società lavora per rafforzare la posizione di portiere e garantire una copertura stabile per la prossima stagione.