Portiere Juve Dibu Martinez sempre più complicato | c’è Vicario ma attenzione al blitz per Suzuki

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando un nuovo portiere titolare dopo che Michele Di Gregorio ha lasciato la squadra. Attualmente, Dibu Martinez è il principale candidato, ma ci sono anche alternative come Vicario. Tuttavia, si valuta anche un possibile intervento rapido per ingaggiare Suzuki. La società lavora per rafforzare la posizione di portiere e garantire una copertura stabile per la prossima stagione.

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. I bianconeri devono blindare la porta. Con Michele Di Gregorio ormai destinato ai saluti dopo essere partito titolare a Basilea, la  Juventus  si appresta a stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti il nuovo portiere titolare. L’amministratore delegato  Giovanni Carnevali  e il tecnico di Certaldo sono stati chiarissimi: l’ingaggio di un portiere di altissimo profilo rappresenta la priorità assoluta per alzare la competitività della rosa in vista dell’inizio del campionato. La corsa a tre comprende profili dalle caratteristiche ben differenti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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