Portiere Juve Dibu Martinez sempre più complicato | c’è Vicario ma attenzione al blitz per Suzuki
La Juventus sta cercando un nuovo portiere titolare dopo che Michele Di Gregorio ha lasciato la squadra. Attualmente, Dibu Martinez è il principale candidato, ma ci sono anche alternative come Vicario. Tuttavia, si valuta anche un possibile intervento rapido per ingaggiare Suzuki. La società lavora per rafforzare la posizione di portiere e garantire una copertura stabile per la prossima stagione.
. I bianconeri devono blindare la porta. Con Michele Di Gregorio ormai destinato ai saluti dopo essere partito titolare a Basilea, la Juventus si appresta a stringere i tempi per regalare a Luciano Spalletti il nuovo portiere titolare. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il tecnico di Certaldo sono stati chiarissimi: l’ingaggio di un portiere di altissimo profilo rappresenta la priorità assoluta per alzare la competitività della rosa in vista dell’inizio del campionato. La corsa a tre comprende profili dalle caratteristiche ben differenti. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato - Dibu Martinez mondiale finito, Juve allassalto
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mercato Juve, caccia aperta al nuovo portiere: dal Dibu Martinez a Svilar, passando per Vicario. Il borsino aggiornato
Di Gregorio verso l’addio, possibili sorprese per la porta della Juve? Dibu Martinez e Vicario in pole position, ma attenzione alle alternativeIl mercato della Juventus si concentra sulla porta, con Dibu Martinez e Vicario come principali candidati.
Temi più discussi: Muro Aston Villa per Martinez, la Juve guarda altrove: altro tentativo per Vicario, spunta anche Atubolu; L'Aston Villa manda un segnale alla Juvenuts: 'Il Dibu rimarrà con noi'; Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: Il suo futuro è assicurato, resta con noi; Dibu Martinez ha già un accordo con la Juve, ma non c'è solo l'Aston Villa: spunta un altro problema.
Portiere Juve, arriva la svolta: la scelta sul Dibu Martinez facebook
Retroscena social della moglie del #DibuMartinez dopo la sconfitta in finale dell’Argentina La compagna ha rivelato le difficoltà nascoste e racconta del dito rotto con cui il portiere nel mirino della #Juve ha giocato TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNE x.com
Pagina 3 | Dibu Martinez, la Juve ci ripensa! Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioniIncontro in Lega tra Carnevali e Cherubini: oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese. Sempre vive le piste che portano all'italiano ... tuttosport.com
Cosa ne pensate della Juve che quest'anno ha scelto di ridimensionarsi completamente? reddit
Juventus, Dibu Martinez resta il primo obiettivo: l'argentino prova a convincere l'Aston VillaLa Juventus continua a puntare su Emiliano Dibu Martinez. Decisivo l'incontro tra il portiere argentino e l'Aston Villa per sbloccare la trattativa. tuttojuve.com