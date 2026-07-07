La Juventus sta portando avanti un sondaggio per il portiere del Parma, Suzuki, nonostante la concorrenza proveniente dalla Premier League. La squadra bianconera mantiene l’interesse, ma le offerte e le trattative di altri club internazionali complicano le possibilità di acquisizione. Il Parma, attualmente, non ha ancora concluso l’accordo, e la situazione rimane in evoluzione. La trattativa coinvolge diverse parti, con la Juventus che continua a valutare le proprie opzioni.

di Francesco Spagnolo La Juventus continua a lavorare per Suzuki, ma la concorrenza della Premier rende tutto molto più difficile. I dettagli dell’operazione. Il calciomercato estivo si accende con una indiscrezione che vede protagonista la Juventus, costantemente alla ricerca di profili di spessore per blindare la propria porta in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, i bianconeri avrebbero effettuato un nuovo e approfondito sondaggio per monitorare la situazione legata a Zion Suzuki, l’estremo difensore che tanto bene sta facendo con la maglia del Parma. L’interesse della Vecchia Signora non è una novità assoluta, ma nelle ultime ore la candidatura del portiere giapponese ha preso decisamente quota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juve non molla Suzuki: nuovo sondaggio per il portiere del Parma. La posizione dei Ducali e la concorrenza

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