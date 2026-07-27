Compiti per settembre non delle vacanze | Tutti devono avere una valutazione? Sì Tutti devono averli svolti per intero? Sì Bramati tra autonomia metodo e intelligenza artificiale INTERVISTA

Durante un'intervista è stato affermato che tutti gli studenti devono ricevere una valutazione e completare i compiti assegnati, anche se si tratta di attività estive. Si è sottolineato che i compiti di settembre non sono considerati vacanze, e che devono essere svolti per intero. La discussione ha toccato anche temi come autonomia, metodo di studio e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel percorso scolastico.

I compiti estivi accompagnano la scuola italiana da oltre un secolo, ma devono essere ripensati alla luce dei cambiamenti sociali, tecnologici e didattici. Ospite della rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, il professore e giornalista Marcello Bramati propone di chiamarli “compiti per settembre”: un lavoro finalizzato a mantenere vivi i saperi, sviluppare autonomia e responsabilità e preparare consapevolmente il rientro in classe. Senza invadere il tempo delle vacanze e senza lasciare che l’intelligenza artificiale sostituisca il lavoro cognitivo degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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