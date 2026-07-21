Vacanze per i bambini ai margini ci pensa l’Albero della vita Lo svago non deve essere un lusso Tutti devono potersi meravigliare
Un'organizzazione ha avviato un progetto per offrire vacanze gratuite ai bambini in condizioni di disagio. L'iniziativa mira a garantire a tutti l’opportunità di vivere momenti di svago e di scoprire il mondo, senza che ciò rappresenti un lusso. Nei giorni scorsi, alcuni bambini hanno potuto vedere il mare e un animale selvatico per la prima volta, esperienze che resteranno impresse nelle loro memorie.
Milano, 21 luglio 2026 – Guardare il mare o un leone per la prima volta nella vita è un’esperienza straordinaria per i bambini. Un momento che custodiranno nel cuore per sempre. “I loro sguardi, gli occhi che si illuminano, hanno un valore immenso. Quando l’esperienza finisce, continuano a parlarne per giorni. Avranno storie belle da raccontare al rientro a scuola, non si sentiranno “diversi“ dai compagni”. Perché anche loro avranno vissuto delle vacanze piacevoli. La missione . Claudia Angiulli è la referente dello Sviluppo progetti Milano della Fondazione l’Albero della vita, che offre gratuitamente ai bambini e ragazzi beneficiari dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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