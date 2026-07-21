Un'organizzazione ha avviato un progetto per offrire vacanze gratuite ai bambini in condizioni di disagio. L'iniziativa mira a garantire a tutti l’opportunità di vivere momenti di svago e di scoprire il mondo, senza che ciò rappresenti un lusso. Nei giorni scorsi, alcuni bambini hanno potuto vedere il mare e un animale selvatico per la prima volta, esperienze che resteranno impresse nelle loro memorie.

Milano, 21 luglio 2026 – Guardare il mare o un leone per la prima volta nella vita è un’esperienza straordinaria per i bambini. Un momento che custodiranno nel cuore per sempre. “I loro sguardi, gli occhi che si illuminano, hanno un valore immenso. Quando l’esperienza finisce, continuano a parlarne per giorni. Avranno storie belle da raccontare al rientro a scuola, non si sentiranno “diversi“ dai compagni”. Perché anche loro avranno vissuto delle vacanze piacevoli. La missione . Claudia Angiulli è la referente dello Sviluppo progetti Milano della Fondazione l’Albero della vita, che offre gratuitamente ai bambini e ragazzi beneficiari dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vacanze per i bambini ai margini, ci pensa l’Albero della vita. “Lo svago non deve essere un lusso Tutti devono potersi meravigliare”

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