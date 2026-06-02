Intelligenza artificiale e competenze digitali | l’Italia è indietro ma i giovanissimi già la usano Cosa devono sapere gli insegnanti?

Secondo i dati dell’Istat, in Italia le competenze digitali di base sono aumentate, raggiungendo il 54,3% della popolazione tra 16 e 74 anni, con un incremento di 8,4 punti in due anni. Tuttavia, l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale rimane limitato, soprattutto tra gli adulti. I giovani, invece, utilizzano già strumenti di intelligenza artificiale, mentre il ruolo degli insegnanti è centrale per colmare il divario tra competenze di base e la comprensione delle tecnologie emergenti.

Tuttavia, tra i banchi di scuola la realtà è diversa: oltre un ragazzo su due tra i 14 e i 19 anni ha già utilizzato strumenti di IA generativa. Lo fa prevalentemente da solo, spesso senza filtri critici. Gli studenti portano già l’IA nei compiti: temi scritti con ChatGPT, problemi risolti con assistenti virtuali, immagini generate per presentazioni. Ma senza un’educazione all’uso critico, rischiano di delegare il pensiero alla macchina o di incorrere in errori sottili (le cosiddette “allucinazioni” dei modelli). L’Istat ci dice che l’Italia rischia di restare indietro nella transizione digitale. Ma la scuola può invertire la rotta: formare gli insegnanti è il primo passo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Intelligenza Artificiale, etica e cittadinanza digitale | Redaelli, De Caro, Broli

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