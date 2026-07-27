Como si espande la partnership con Revolut | sarà il nuovo main sponsor sulla maglia

Revolut diventa il nuovo main sponsor sulla maglia del Como 1907 a partire dalla stagione 202627. La fintech, con oltre 75 milioni di clienti globali e più di 5 milioni in Italia, ha annunciato l'espansione della partnership con il club. Revolut sarà Official Front-of-Shirt Partner, rafforzando così la collaborazione tra le due realtà. La scelta di posizionare il logo sulla maglia rappresenta un passo importante per la presenza del brand nel mondo dello sport.

Revolut, la fintech globale con oltre 75 milioni di clienti in tutto il mondo e più di 5 milioni in Italia, e il Como 1907 annunciano oggi l'espansione della loro partnership, con Revolut che diventa Official Front-of-Shirt Partner del club a partire dalla stagione 202627. L'accordo unisce due realtà innovative che hanno saputo evolversi oltre i rispettivi settori di origine per diventare veri e propri marchi lifestyle, combinando innovazione, cultura e senso di comunità per ridefinire il modo in cui il pubblico contemporaneo vive la finanza e il calcio., Dal lancio della partnership nel 2025, quando Revolut è diventata Global Banking and FX Partner del Como 1907, le due aziende hanno costruito una solida base operativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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How To Open a Joint Revolut Account 2026: Set Up Shared Finances in 2 Minutes!

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