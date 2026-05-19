Il futuro della Pallacanestro Forlì sarà l' ultimo anno da main sponsor di Unieuro Al lavoro per cercare nuove energie
La stagione 2026-2027 sarà l'ultima in cui Unieuro ricoprirà il ruolo di main sponsor della Pallacanestro Forlì 2.015. L’azienda ha annunciato di essere al lavoro per individuare nuove energie e collaborazioni che possano sostituire questa partnership. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui motivi di questa decisione. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti in relazione a eventuali nuovi accordi o cambiamenti del supporto economico.
La stagione 2026-2027 sarà l'ultima di Unieuro in veste di main sponsor della Pallacanestro Forlì 2.015. Lo annuncia della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 alla vigilia della presentazione del nuovo assetto societario che accompagnerà il club nei prossimi anni. “Vogliamo ringraziare Unieuro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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