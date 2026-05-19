Il futuro della Pallacanestro Forlì sarà l' ultimo anno da main sponsor di Unieuro Al lavoro per cercare nuove energie

La stagione 2026-2027 sarà l'ultima in cui Unieuro ricoprirà il ruolo di main sponsor della Pallacanestro Forlì 2.015. L’azienda ha annunciato di essere al lavoro per individuare nuove energie e collaborazioni che possano sostituire questa partnership. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui motivi di questa decisione. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti in relazione a eventuali nuovi accordi o cambiamenti del supporto economico.

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