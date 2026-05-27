L’Inter rinnova la partnership con Socioscom | il Fan Token $INTER si espande con nuovi premi per i tifosi

L'FC Internazionale Milano ha rinnovato la collaborazione con Socios.com, piattaforma del gruppo Chiliz. La partnership riguarda il Fan Token $INTER, che sarà arricchito con nuovi premi destinati ai tifosi. La campagna promozionale prevede iniziative legate ai token digitali, che consentiranno ai sostenitori di partecipare a diverse attività e ricevere ricompense esclusive. Il rinnovo della partnership si inserisce nel progetto di coinvolgimento digitale della società.

L’ FC Internazionale Milano e Socios.com, la piattaforma di riferimento del gruppo Chiliz specializzata nel fan engagement e nei programmi di reward, hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership strategica con l’obiettivo di potenziare il coinvolgimento dei sostenitori nerazzurri attraverso il Fan Token $INTER. Come comunicato ufficialmente dalle due società, l’estensione dell’accordo permetterà ai possessori della valuta digitale di continuare a partecipare in modo attivo alla vita del club, mantenendo il diritto di esprimere il proprio voto su specifiche decisioni calate sulla tifoseria e di sbloccare l’accesso a una serie di premi ed esperienze esclusive legate all’universo interista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter rinnova la partnership con Socios.com: il Fan Token $INTER si espande con nuovi premi per i tifosi

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