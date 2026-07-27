Dai 40 anni in poi, molte persone notano cambiamenti fisici e di salute. Si verificano riduzioni di massa muscolare, diminuzione della densità ossea e un rallentamento del metabolismo. Possono comparire problemi di vista e udito, e la pelle inizia a perdere elasticità. Anche i livelli di energia tendono a scendere, e si possono notare variazioni nel sonno. Questi segnali sono spesso associati all'invecchiamento biologico, indipendentemente dalle percezioni soggettive di giovinezza.

Soprattutto quando le candeline sulla torta iniziano ad aumentare, spesso si ripete la frase che l'età è solo un numero e che ci si sente nettamente più giovani rispetto a quello che le cifre rappresentano. Da un lato è vero che l'età talvolta non riflette quella che è la nostra vita, ci sono persone giovani che possono essere infinitamente adulte per atteggiamenti e modi di vivere ed altre anziane che in realtà hanno uno spirito giovanile. Purtroppo però il corpo non sempre segue lo spirito e ci sono dei segnali, dei cambiamenti che avvengono in modo graduale e che segnano il trascorrere degli anni e del tempo. Al netto,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come ti accorgi se stai invecchiando? Ecco cosa succede dai 40 anni in su

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