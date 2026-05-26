Stai vendendo su Vinted? Ecco come ti fregano e come evitarlo

Vinted è una piattaforma molto utilizzata per comprare e vendere articoli di seconda mano tra privati. Tuttavia, alcuni utenti segnalano problemi legati a frodi, come pagamenti non ricevuti o articoli non consegnati come previsto. Per evitare rischi, si consiglia di usare metodi di pagamento tracciabili e di non inviare articoli prima di aver ricevuto conferma del pagamento. La piattaforma mette in atto alcune misure di sicurezza, ma gli utenti devono comunque essere cauti.

Vinted, simbolo del second hand digitale, è ormai il luogo prediletto per comprare e vendere online tra privati. Pratico e veloce, è oggi utilizzato da milioni di utenti. Ma la semplicità della piattaforma, soprattutto con l’ aumento esponenziale delle transazioni, è diventata anche uno dei suoi punti più fragili. Accanto ai normali disservizi, si moltiplicano infatti segnalazioni di raggiri sempre più sofistica ti: pacchi svuotati o sostituiti, articoli contestati con foto manipolate, falsi reclami per ottenere rimborsi mantenendo anche il prodotto ricevuto. Non si parla più soltanto di oggetti mai arrivati o diversi dalla descrizione. Oggi alcune frodi sfruttano le stesse regole della piattaforma, la fiducia degli utenti e strumenti digitali sempre più avanzati (un po' come accade per gli investimenti ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Non hai tempo per vendere su Vinted Ecco come risolvere!

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