Khephren Thuram è sotto osservazione medica a causa di una sindrome femoro-rotulea. Lo staff sanitario della squadra sta monitorando attentamente la sua condizione, con l'obiettivo di farlo rientrare in campo per la Serie A. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sul suo stato di salute o sui tempi di recupero. La gestione delle sue condizioni rimane sotto stretta supervisione medica.

di Luca Fioretti Lo staff medico della Juve gestisce con cautela Khephren Thuram per la sindrome femoro-rotulea puntando al rientro per la Serie A. La Juventus continua a gestire con estrema cautela e massima attenzione le condizioni fisiche di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, frenato da una fastidiosa sindrome femoro-rotulea nelle battute finali del passato campionato, non ha smaltito del tutto il problema nel corso delle vacanze estive. Al suo rientro alla Continassa, il calciatore si è presentato in condizioni non ottimali per lavorare a pieno regime, spingendo la società ad adottare una linea di assoluta prudenza. Per questa ragione lo staff medico bianconero ha predisposto un programma di lavoro strettamente personalizzato per il mediano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come sta Thuram? Massima prudenza dalla Continassa, le ultimissime sulle sue condizioni in vista della tournée

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