Infortunio Thuram massima prudenza alla Continassa | può saltare l’intero pre-campionato! Ultimissime

Khéphren Thuram potrebbe saltare l’intero pre-campionato della Juventus a causa di problemi alla sindrome femuro-rotulea. Il francese, che ha già avuto difficoltà nel finale dello scorso campionato, è ancora alle prese con questa condizione fisica. La situazione richiede massima prudenza e potrebbe influenzare l’avvio delle partite di preparazione della squadra. La società monitora attentamente le sue condizioni prima di prendere decisioni definitive sul suo recupero.

sulle condizioni del francese. Il precampionato della Juventus si apre con una notizia decisamente amara sul fronte infermeria. Khéphren Thuram è infatti ancora costretto a fare i conti con i postumi della sindrome femuro-rotulea, un fastidioso problema fisico che lo aveva già limitato nel finale dell’ultimo campionato. Eppure, l’atteggiamento del figlio d’arte era stato esemplare: si era presentato alla Continassa per primo, con tre giorni d’anticipo rispetto ai compagni. La sfortuna, però, ha deciso diversamente: sarà l’ultimo a scendere in campo e per ora si allena solo a parte. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il programma di recupero e le gare saltate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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