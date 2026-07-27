Niccolò Fortini, classe 2006, potrebbe svolgere un ruolo di vice-Cambiaso nella rosa della Juventus sotto la guida di Spalletti. La società sta valutando il suo inserimento nel progetto tecnico, che prevede una ricostruzione della squadra, con attenzione alle caratteristiche tattiche e alla gestione delle pressioni. La scelta di Fortini risponde a specifiche esigenze di copertura e sviluppo nel reparto difensivo, in un contesto di rinnovamento della rosa.

di Luca Fioretti Analisi tattica e gestione delle pressioni per il classe 2006 nell’anno della ricostruzione bianconera: l’identikit di Fortini. Nel progetto tecnico che la Juventus sta delineando per la nuova stagione, l’eventuale arrivo di Niccolò Fortini risponderebbe a precise esigenze tattiche e gestionali. Il giovane talento della Fiorentina non sbarcherebbe a Torino con i galloni del titolare inamovibile, bensì con il ruolo chiarissimo di sostituto naturale di Andrea Cambiaso sulla corsia mancina. Una posizione strategica che gli permetterebbe di inserirsi gradualmente senza subire l’urto immediato delle responsabilità. In una stagione intensa in cui la squadra sarà impegnata su ben tre fronti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, lo spazio per le rotazioni sarà fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Come giocherebbe Fortini nella Juventus di Spalletti: l’identikit del possibile vice-Cambiaso

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