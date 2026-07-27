In soli 16 giorni, il progetto di rilancio della Nazionale di calcio è crollato, dopo aver previsto un percorso di 8-10 anni. La nuova Triade del calcio italiano, ideata per rinnovare il settore, si è dissolta rapidamente tra polemiche, tensioni e colpi di scena. La proposta, che prevedeva anche un'azione politica a breve termine, si è sgretolata prima di poter essere realmente avviata.

Milano – Nelle belle intenzioni doveva essere un progetto di 8-10 anni (Paolo Maldini dixit ), addirittura c’era chi voleva ragionare sulla “politica dei 100 giorni“ (parola di Urbano Cairo), e invece fra polemiche, veleni e colpi di scena il progetto di rilancio della Nazionale si è sbriciolato in molto meno tempo. Sedici giornate appena, tanto è durata la Triade del pallone italiano, il cui intento di condivisione nelle scelte, nella buona sorte ma anche in situazioni critiche, è naufragato miseramente. Una partita persa (malissimo) ancor prima di scendere in campo. Tutta colpa dell’insalata. russa risultata indigesta, ovvero il contratto di collaborazione di Andrea Pirlo, ct “in pectore“, con Fonbet – colosso di Mosca nel betting -? Forse sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Collasso Nazionale, così è saltata la nuova Triade del calcio italiano: il progetto di rilancio in “8-10 anni” si è frantumato in 16 giorni

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