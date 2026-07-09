La fine dell’epopea del calcio italiano | vent’anni fa nel mezzo di Calciopoli la Nazionale di Lippi diventava campione del mondo
Il 9 luglio 2006, la nazionale italiana di calcio ha vinto il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia in finale. La partita si è conclusa con un risultato di 5-3 ai rigori dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La vittoria è stata celebrata con una foto che mostra il commissario straordinario Guido Rossi insieme alla squadra e all’allenatore Marcello Lippi. È un’immagine simbolo di quella vittoria.
C’è una foto simbolo del quarto titolo mondiale conquistato dalla nazionale italiana il 9 luglio 2006 e ritrae il commissario straordinario Guido Rossi con la squadra e l’allenatore Marcello Lippi. In quell’estate di 20 anni fa, il trionfo degli azzurri e l’ennesimo scandalo ribattezzato Calciopoli seguirono infatti un percorso parallelo. Tutto cominciò a maggio, quando i giocatori si radunarono a Coverciano. Il 4 furono pubblicate le prime intercettazioni telefoniche, relative alla stagione 2004-2005 e anticipate dalle indiscrezioni riportate dai media che annunciavano l’avvio di un’inchiesta su episodi di presunta corruzione che coinvolgevano dirigenti importanti e vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Vent’anni fa l'Italia sul tetto del mondo! Esplode la chat dei campioni: "Auguri Lippi"Vent’anni fa, l’Italia vinse il Mondiale in Germania, con la finale il 9 luglio 2006.
Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della FiorentinaIl 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso.