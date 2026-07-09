La fine dell’epopea del calcio italiano | vent’anni fa nel mezzo di Calciopoli la Nazionale di Lippi diventava campione del mondo

Notizia in breve

Il 9 luglio 2006, la nazionale italiana di calcio ha vinto il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia in finale. La partita si è conclusa con un risultato di 5-3 ai rigori dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La vittoria è stata celebrata con una foto che mostra il commissario straordinario Guido Rossi insieme alla squadra e all’allenatore Marcello Lippi. È un’immagine simbolo di quella vittoria.