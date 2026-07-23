La Figc sta cercando un nuovo commissario tecnico per la nazionale di calcio, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. Durante l’Assemblea, si è parlato di possibili candidati, tra cui il nome di Guardiola, considerato tra gli obiettivi. La ricerca procede senza fretta, senza indicare una scadenza precisa. La Federazione continua a valutare diverse opzioni per trovare il profilo più adatto alla guida della nazionale.

La Figc accelera nella ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale, ma senza farsi condizionare dall’urgenza. Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, il direttore tecnico Paolo Maldini, affiancato dal presidente federale Giovanni Malagò e dall’advisor Leonardo, ha fatto il punto sul progetto di rilancio del calcio italiano, confermando che tra i nomi valutati ci sono anche alcuni dei migliori allenatori del panorama mondiale. Maldini: “Aspettiamo la persona giusta”. Maldini ha spiegato che l’obiettivo sarebbe quello di nominare il nuovo Ct entro la fine della settimana, pur ribadendo che la priorità resta scegliere il profilo ideale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nazionale, Maldini: “Il nuovo Ct? Guardiola è tra gli obiettivi”. La Figc lavora al progetto di rilancio

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Calcio, Maldini: Per nuovo ct colloqui con Guardiola e Ancelotti, sono i migliori al mondo

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