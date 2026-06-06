Vittoria fermata una 36enne | 17 dosi di cocaina e 1.300 euro sequestrati
Una donna di 36 anni è stata fermata con 17 dosi di cocaina e 1.300 euro sequestrati. La polizia ha sequestrato la sostanza e il denaro durante un blitz in casa sua. La donna gestiva la rete di distribuzione e aveva trasformato il suo appartamento in un punto vendita. Le forze dell’ordine stanno indagando su chi gestisse la rete dietro di lei e come fosse organizzata.
Chi gestiva la rete di distribuzione dietro la donna arrestata?. Come faceva a trasformare la propria abitazione in un punto vendita?. Quali altri complici potrebbero essere coinvolti nella rete di spaccio?. Perché la donna era già nota alle forze dell'ordine?.? In Breve Sequestrati 17 grammi di cocaina termosaldata e materiale per pesatura e confezionamento.. Ritrovati 1.300 euro in contanti ritenuti provento delle vendite illegali.. Operazione coordinata tra Squadra Mobile di Ragusa e Commissariato di Vittoria.. Donna con precedenti per spaccio sottoposta a misura degli arresti domiciliari.. Una donna di 36 anni arrestata a Vittoria per spaccio: sequestrate 17 dosi di cocaina e oltre mille euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Cocaina rosa, dosi per 100mila euro nella casa di una mamma pusher incensurataDurante un controllo, i carabinieri hanno trovato in casa di una donna incensurata 241 grammi di cocaina rosa, stimate a un valore di circa 100mila...
Terni, fermata con cocaina e oltre mille euro in contanti: arrestata una donna, disposto il divieto di dimoraUna donna straniera è stata arrestata a Terni giovedì 23 aprile dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di...
Si parla di: Spaccio stupefacenti Vittoria: arrestata 36enne per droga; Vittoria, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestata una 36enne.
Spaccio stupefacenti Vittoria: arrestata 36enne per drogaSpaccio stupefacenti Vittoria: arrestata 36enne a Vittoria. Sequestrati cocaina e 1.300 euro in operazione della Polizia di Stato ... quotidianodiragusa.it