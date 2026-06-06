Vittoria fermata una 36enne | 17 dosi di cocaina e 1.300 euro sequestrati

Notizia in breve

Una donna di 36 anni è stata fermata con 17 dosi di cocaina e 1.300 euro sequestrati. La polizia ha sequestrato la sostanza e il denaro durante un blitz in casa sua. La donna gestiva la rete di distribuzione e aveva trasformato il suo appartamento in un punto vendita. Le forze dell’ordine stanno indagando su chi gestisse la rete dietro di lei e come fosse organizzata.