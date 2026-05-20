Truffe del finto carabiniere | due persone fermate in Costiera Amalfitana

Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri nella zona della Costiera Amalfitana, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare le truffe agli anziani. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti di fermo durante un intervento sul territorio, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui dati delle persone coinvolte. L’operazione fa parte di un’attività di controllo dedicata a prevenire e reprimere i reati di truffa, con particolare attenzione alle vittime più vulnerabili.

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