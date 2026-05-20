Truffe del finto carabiniere | due persone fermate in Costiera Amalfitana
Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri nella zona della Costiera Amalfitana, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare le truffe agli anziani. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti di fermo durante un intervento sul territorio, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui dati delle persone coinvolte. L’operazione fa parte di un’attività di controllo dedicata a prevenire e reprimere i reati di truffa, con particolare attenzione alle vittime più vulnerabili.
Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Maiori nell'ambito di un'operazione contro le truffe agli anziani. Il meccanismo utilizzato dai malfattori ricalcavava uno schema ormai consolidato: telefonate a residenti anziani con cui ignoti si spacciavano per appartenenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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