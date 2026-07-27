Un uomo di 46 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo il sequestro di cocaina trovata sia in auto che in casa. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri in un’azione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione e repressione nel territorio prosegue senza sosta, con interventi mirati contro il traffico di droga.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Manocalzati, ritenuto responsabile di “ Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ”. I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di “Avellino Est” quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cocaina in auto e in casa: 46enne finisce ai domiciliari

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