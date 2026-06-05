Un uomo di 46 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver rubato due auto nella stessa sera. Le vetture sono state sottratte dallo stesso cortile e danneggiate durante due diversi incidenti mentre tentava di fuggire. La polizia ha identificato e fermato il sospetto in seguito alle indagini. Entrambi i furti e gli incidenti sono avvenuti nel corso di poche ore.

Avrebbe messo a segno due furti d’auto nella stessa serata, entrambe sottratte dallo stesso cortile e danneggiate poco dopo durante la fuga. A distanza di pochi giorni, sarebbe poi entrato in azione in un distributore di carburante, minacciando un dipendente con un attrezzo utilizzato per smontare le ruote. Per questi episodi un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel Casertano e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il primo episodio risale all’8 maggio a Grazzanise. Secondo gli investigatori, il 46enne avrebbe sottratto una vettura da un cortile privato, ma la fuga si sarebbe conclusa poco dopo con un incidente contro un muro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Grazzanise, ruba due auto la stessa sera e fa due incidenti diversi: 46enne finisce ai domiciliari

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