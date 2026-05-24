Stalking in casa è ai domiciliari ma perseguita il convivente | una 46enne finisce in carcere

Una donna di 46 anni, già sottoposta a misure alternative alla detenzione domiciliare, è stata arrestata e portata in carcere per aver continuato a perseguitare il convivente. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, ha mantenuto comportamenti persecutori nei confronti della stessa persona.

Nonostante fosse ai domiciliari ha continuato ad avere atteggiamenti persecutori nei confronti del compagno. Una storia ormai diventata insostenibile, che ha portato l'uomo a rivolgersi ai carabinieri. I fatti sono accaduti nella zona di Osteria del Curato.La situazione era diventata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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