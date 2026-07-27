Civitavecchia inaugurati la Casa di Comunità e il nuovo Pronto Soccorso | tutti i servizi

A Civitavecchia sono stati inaugurati oggi una nuova Casa di Comunità e un Pronto Soccorso rinnovato. La Casa di Comunità mira a potenziare l’assistenza territoriale, mentre il Pronto Soccorso è stato completamente riqualificato per offrire una risposta più efficiente alle emergenze. Entrambi i servizi sono ora operativi e accessibili alla popolazione, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria locale. La cerimonia di apertura si è svolta questa mattina.

Civitavecchia, 27 luglio 2026 – Una nuova Casa di Comunità per rafforzare l’assistenza territoriale e un Pronto Soccorso completamente riqualificato per migliorare la risposta alle emergenze. Civitavecchia ridisegna due nodi centrali della propria rete sanitaria con un investimento complessivo superiore a 3,8 milioni di euro. Le due strutture sono state inaugurate alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accolto dalla direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, insieme alla direzione strategica dell’Azienda e alle autorità civili e militari. Oltre 3,8 milioni per le due strutture. Per la Casa di Comunità... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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