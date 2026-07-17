Pomezia inaugurata la Casa della Comunità | tutti i servizi disponibili

A Pomezia è stata inaugurata una Casa della Comunità, un centro che mette a disposizione servizi di prevenzione, cura e assistenza per i residenti. Il centro si propone come un punto di riferimento per l'assistenza sanitaria locale, offrendo diverse attività e servizi integrati. La struttura si trova in una posizione strategica e mira a facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini, favorendo un modello di assistenza più vicino alla comunità.

Pomezia, 17 luglio 2026 – Un luogo dove la sanità incontra la comunità, dove prevenzione, cura e assistenza si integrano in un unico percorso, vicino ai cittadini. È questo il modello che la ASL Roma 6 ha realizzato con la Casa della Comunità HUB di Pomezia, struttura già pienamente operativa, inaugurata oggi alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Casa della Comunità di Pomezia, il presidio per Pomezia e Ardea. La Casa della Comunità rappresenta uno dei presìdi strategici della rete territoriale aziendale e costituisce il punto di riferimento del Distretto 4, per un bacino di oltre 115mila cittadini dei comuni di Pomezia e Ardea, offrendo un modello di assistenza che mette al centro la persona e la continuità delle cure. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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