Cisgiordania sull’orlo dell’anarchia ex alti ufficiali di Idf Mossad e Shin Bet scrivono a Trump puntando il dito contro l’estremismo ebraico

Circa 600 ex ufficiali delle forze armate, del Mossad e dello Shin Bet hanno scritto una lettera indirizzata all’ex presidente degli Stati Uniti, evidenziando come la Cisgiordania si trovi in una condizione di caos e anarchia. Secondo il documento, l’estremismo ebraico sta contribuendo a destabilizzare la regione, creando una situazione di crescente insicurezza e tensione. La lettera mette in guardia sul rischio di un’escalation violenta.

Roma, 27 luglio 2026 - La Cisgiordania è una bomba inesplosa, lo sanno bene circa 600 ex alti ufficiali delle forze armate, del Mossad, dello Shin Bet, della polizia e del servizio diplomatico israeliani che hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per invitarlo a sollevare il problema domani nel suo incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ex 007 contro violenza estremista ebraica dei coloni. Gli ex 007 e militari hanno descritto una situazione limite, con l'escalation di violenza e deterioramento della situazione della sicurezza in Cisgiordania, si legge su Haaretz. I "Comandanti per la Sicurezza di Israele", un gruppo di centinaia di ex generali e alti funzionari, punta il dito verso la violenza estremista ebraica, favorita dall'indebolimento dell'Autorità Palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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