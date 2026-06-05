Cisgiordania Idf sparano contro auto a Hebron | ucciso neonato di 7 mesi

Le forze di difesa israeliane hanno aperto il fuoco contro un’auto vicino a Hebron, nel sud della Cisgiordania, provocando la morte di un neonato di sette mesi. La vittima si chiamava Sam Fahed Abu Haikal. Non sono stati comunicati dettagli sulle circostanze dell’incidente.

(Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato contro un'auto vicino a Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un neonato di 7 mesi, Sam Fahed Abu Haikal. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese, come riporta l'agenzia di stampa Wafa. Tre membri della stessa famiglia, tra cui i genitori del piccolo,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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