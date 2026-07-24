Due militari israeliani sono stati uccisi durante scontri con la popolazione locale nel nord della Cisgiordania. Uno dei due era un colono riservista. L’agenzia di sicurezza israeliana ha diffuso un appello ai coloni, chiedendo di non agire autonomamente per evitare escalation di violenza. Le tensioni tra palestinesi e coloni continuano a crescere nella regione, con incidenti che coinvolgono forze armate israeliane e civili locali.

Roma, 24 luglio 2026 - Se possibile cresce ancora la tensione in Cisgiordania tra palestinesi e coloni ed Idf. Due i soldati israeliani, uno era un colono riservista, sono morti a Tel, nel nord della Cisgiordania durante degli scontri con la popolazione locale. La risposta israeliana non si è fatta attendere e l’Idf ha lanciato "una vasta operazione antiterrorismo" nel villaggio, dove hanno perso la vita anche 4 palestinesi. L'Idf ha anche confermato l’irruzione nell'ospedale di Nablus e l’arresto di due palestinesi che avrebbero partecipato agli scontri vicino al villaggio di Tell. I due, che erano stati portati in ospedale dopo essere rimasti feriti nella sparatoria, ora vengono interrogati dallo Shin Bet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontri in Cisgiordania, muoiono un soldato e un riservista. L’appello dello Shin Bet ai coloni israeliani: “Non fatevi giustizia da soli”

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