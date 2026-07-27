In Cisgiordania, si sono verificati nuovi attacchi da parte di coloni israeliani. Un rappresentante ha lanciato un appello ai leader internazionali, chiedendo un intervento immediato per fermare l’aumento di azioni da parte delle forze armate e dei coloni. La richiesta è di mettere fine all’escalation di violenze nella regione.

Un appello urgente ai leader della comunità internazionale, affinché intervengano per fermare l’escalation da parte delle forze armate e dei coloni israeliani in Cisgiordania. A lanciare questo messaggio è stato domenica il presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas. Le violenze di coloni e militari non sarebbero più episodi isolati, ma parte di una politica sistematica volta ad ampliare gli insediamenti, intensificare la violenza ai danni dei palestinesi e indebolire l’Autorità Nazionale Palestinese, ha detto Abbas in una lettera. Ha chiesto dunque con urgenza l’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Cisgiordania, ancora attacchi dei coloni. L'appello di Abbas per fermare l'escalation

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