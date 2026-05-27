In Cisgiordania si registrano oltre 5.000 attacchi da parte di coloni israeliani, che procedono con azioni di ripulitura dei territori palestinesi. Le operazioni sono finalizzate a liberare aree per la costruzione di nuove colonie ebraiche. Le attività sono descritte come parte di un processo di espansione territoriale, con conseguenze sulla popolazione palestinese e sull’uso del suolo. Le notizie sono state pubblicate su vari media, evidenziando l’intensità di queste azioni.

In Cisgiordania procede a ritmo serrato il “sacro lavoro” di ripulire territori palestinesi sempre più ampi “in vista delle future ville ebraiche”, come annota Amira Hass in un articolo pubblicato su Haaretz nel quale dettaglia le conseguenze delle razzie dei coloni. Dall’inizio ad oggi del 2023 sono stati 5375 gli attacchi contro i palestinesi della West Bank. Attacchi che si sono conclusi con palestinesi uccisi, feriti o privati del loro bestiame. In realtà, sono solo un parte delle vessazioni subite dai palestinesi, dal momento che nel tragico bilancio riportato non compaiono le aggressioni in cui “questi ambasciatori della supremazia razziale”, come annota Hass, si sono prodotti intimidazioni e provocazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La pulizia etnica dei coloni: come Israele sta svuotando la Cisgiordania. Oltre 5 mila attacchi

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Michal Fux: Ethnic Cleansing In Masafer Yatta

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Per chiarezza: Ben Givr non è un passante. La sua alleanza con Nethanyahu è strategica. L’obiettivo è la Grande Israele. E dunque la pulizia etnica dei palestinesi. Non esistono falchi e colombe. Sono entrambi criminali. Che devono finire davanti alla Corte P x.com

Come mai Israele porta così tanta controversia in tutti gli aspetti, a differenza della Russia, per esempio? reddit

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