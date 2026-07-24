Cisgiordania rischio escalation | sparatoria tra coloni e palestinesi causa 6 morti e Israele invia l’esercito

In Cisgiordania, una sparatoria vicino all’avamposto di coloni di Havat Gilad, vicino a Nablus, ha provocato la morte di quattro palestinesi e due israeliani. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha portato all’invio dell’esercito israeliano nella zona. La tensione nella regione resta alta, con segnalazioni di scontri tra coloni e palestinesi. Non sono stati comunicati dettagli sullo svolgimento dell’episodio o sulle eventuali responsabilità.

Sale nuovamente la tensione inCisgiordania. Questa mattina, una sparatoria verificatasi nella zona vicino l’avamposto di coloni israeliani di Havat Gilad, nei pressi di Nablus, ha causato la morte diquattro palestinesi e di due israeliani. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora chiarita e le versioni dei due schieramenti differiscono sensibilmente. Secondo quanto riportato da fonti militari citate dal quotidiano israeliano Haaretz, un palestinese avrebbesottratto un’arma al capo della sicurezza dell’insediamentodando il via allo scontro a fuoco. Diverso il racconto di alcuni funzionari palestinesi, i quali hanno affermato che la sparatoria sarebbe iniziata quando un gruppo di coloni ha attaccato ilvillaggio di Tell, tentando di fare irruzione in alcune case. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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