Il cielo sopra la Toscana è rimasto coperto da una coltre grigia e velata, soprattutto sulla costa. Dopo la perturbazione della notte di domenica, il fumo proveniente dagli incendi in Francia e Spagna si è diffuso nella regione. Non si tratta di polvere sahariana, ma di fumo generato dalle fiamme che stanno devastando le aree limitrofe. La visibilità è diminuita e l’aria appare pesante, con un’atmosfera che si mantiene opaca e senza schiarite.

Firenze, 27 luglio 2026 – Il fumo degli incendi che stanno devastando la Francia e la Spagna arriva anche in Toscana. Qualcuno lo avrà notato dopo la perturbazione transitata nella notte di domenica: il cielo, specialmente sulla costa, appariva grigio e velato. Stavolta però non c’entra la sabbia del Sahara che molto spesso arriva accompagnata al grande caldo, ma bensì è la fuliggine prodotta dai roghi spaventosi che ormai da giorni stanno interessando la Francia e la penisola iberica. Gli incendi. Il violento incendio che sta devastando il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, ha costretto all'evacuazione di 55.000 persone, portando il totale degli sfollati a ben 220. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cielo opaco sopra la Toscana: “Non è la polvere del Sahara, ma il fumo degli incendi che stanno devastando la Francia”

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