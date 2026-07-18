Il cielo di New York è coperto da una densa coltre di fumo proveniente dagli incendi boschivi del Midwest statunitense. La foschia si estende fino alla costa orientale, interessando anche Philadelphia. Domani si svolgerà la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, ma il fumo ha già compromesso la visibilità in città. Nessuna informazione ufficiale su eventuali modifiche o rinvii dell’evento.

Una densa coltre di fumo proveniente dagli incendi boschivi sta oscurando i cieli dal Midwest statunitense fino alla costa orientale, interessando anche città come New York, dove domani si dovrebbe disputare la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, e Philadelphia. Giovedì, la presenza del fumo ha fatto scattare avvisi sui rischi per la salute legati alla respirazione dell’aria all’aperto. Il fumo proviene da incendi che stanno bruciando principalmente in Canada, ma anche nel Minnesota settentrionale. Secondo un meteorologo del National Weather Service di Detroit, un sistema di alta pressione stazionario ha intrappolato il fumo a ridosso del suolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, il fumo degli incendi copre il cielo di New York, sede della finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Southern Beirut Skyline Engulfed In Smoke As Israel Intensifies Strikes On Hezbollah

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: fumo su New York a causa degli incendi. Trump furioso contro il CanadaIl fumo degli incendi nel Canada sta raggiungendo gli Stati Uniti, portando una coltre di particolato sulla zona del Midwest e della East Coast.

Incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali 2026 a New York, città "scompare" nel fumo "arancione"Gli incendi boschivi in Ontario, Canada, sono cresciuti significativamente, generando un grande volume di fumo che ha raggiunto le aree di New York.

Temi più discussi: Fumo, allerta e mascherine: così New York arriva alla finale; Allarme Mondiali, New York coperta di fumo: il rischio per la finale tra Argentina e Spagna; Mondiali, il fumo degli incendi in Canada avvolge lo stadio della finale; Incendi Canada, fumo negli Usa. Si teme per finale dei Mondiali. FOTO.

Mondiali 2026: fumo su New York a causa degli incendi. Trump furioso contro il Canada x.com

Mondiali 2026, il fumo degli incendi copre il cielo di New York, sede della finale(LaPresse) Una densa coltre di fumo proveniente dagli incendi boschivi sta oscurando i cieli dal Midwest statunitense fino alla costa ... stream24.ilsole24ore.com

Mondiali 2026: fumo su New York a causa degli incendi. Trump furioso contro il CanadaA rischio la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina: il fumo generato dagli incendi in Canada ha invaso l'area di New York. Ecco cosa sta succedendo ... msn.com