Il match tra Arnaldi e Cobolli si svolge venerdì 5 giugno e determina l'accesso alla finale del Roland Garros. I due giocatori italiani si affrontano in un derby storico, considerato il più importante di sempre tra atleti italiani nel torneo parigino. La partita si svolge su un campo di cemento e rappresenta un passaggio decisivo per la loro carriera nel torneo.

Chi conquisterà la finale di Parigi? Cobolli e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro più importante di sempre: il pronostico del match di venerdì 5 giugno. Fino a questo momento il Roland Garros ci ha regalato gioie e dolori in egual misura. Prima l’uscita di scena – inaspettata e prematura – di Jannik Sinner, che ha salutato il pubblico al secondo turno. Poi, il doloroso ritiro di Matteo Berrettini, che ha dovuto abbandonare l’idea di approdare in semifinale per via di un dolore all’anca che gli ha impedito di andare avanti e di giocarsi fino alla fine il pass con il suo connazionale. Resta, almeno quella, la felicità derivante dalla consapevolezza che ci sarà sicuramente un italiano in finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Il cielo è azzurro sopra Parigi: Arnaldi-Cobolli, il derby storico che vale la finale del Roland Garros

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