Caso Fakir spunta un nuovo video che mostra una grande chiazza di sangue sotto la testa | cosa sappiamo
È stato diffuso un nuovo video che mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni deceduto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Nel filmato si vede una grande chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo. La registrazione è stata pubblicata online e si concentra sui momenti immediatamente successivi alla sua perdita di coscienza. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.
Spunta un nuovo video che mostra gli attimi successivi la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Il filmato mostra un’agente della polizia scientifica che solleva il telo che copre il cadavere dell’uomo: il dettaglio inedito che emerge è la presenza di una una grossa chiazza di sangue sotto la testa. Altro sangue presente anche sul volto. Secondo l’avvocato dei poliziotti indagati, si tratterebbe di sangue uscito da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe procurato strisciando sull’asfalto mentre era trattenuto a terra. Fakir, nuovo video mostra chiazza di sangue sotto la testa... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Caso Fakir, nuovo video dalla bodycam di uno degli agenti
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Caso Fakir, spunta un nuovo video: Sangue sotto la testa e sul volto x.com
Prima di diventare un caso giudiziario, Abderrahim Fakir era una persona con una vita da difendere. Aveva 42 anni, lavorava, viveva in Italia fin da bambino e aveva un’attività con dei dipendenti. La sua avvocata lo ha ricordato come un uomo gentile, educato facebook
Spunta un altro Video di qualche giorno fa' : in Azione lo stesso Poliziotto del Fermo che ha portato alla Morte di Fakir (VIDEO) ! reddit
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