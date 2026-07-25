Caso Fakir spunta un nuovo video che mostra una grande chiazza di sangue sotto la testa | cosa sappiamo

Notizia in breve

È stato diffuso un nuovo video che mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni deceduto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Nel filmato si vede una grande chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo. La registrazione è stata pubblicata online e si concentra sui momenti immediatamente successivi alla sua perdita di coscienza. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.