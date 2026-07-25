Fakir morto spunta un nuovo video | chiazza di sangue sotto la testa

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo video pubblicato online mostra un agente di polizia che solleva temporaneamente un lembo di telo bianco coprente il corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa al Pilastro. Nel filmato si evidenzia una chiazza di sangue sotto la testa del corpo. La registrazione riprende una fase dei rilievi effettuati sul luogo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze o sulle cause del decesso.

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Bologna, 25 luglio 2026 – In un nuovo video comparso sul web e dove viene ripresa una delle fasi dei rilievi della polizia scientifica al Pilastro domenica scorsa, si vede un agente scoprire per un momento un lembo del telo bianco che copre il corpo di Abderrahim Fakir. In quel frangente, il 42enne senza vita appare con la bocca spalancata e il capo coperto di sangue così come sangue si nota dietro la nuca dell’uomo. Un aspetto questo che è stato vagliato anche ieri durante l’autopsia su Fakir. Secondo l’avvocato Fabio Anselmo, legale dei familiari “tutto quel sangue l’ha inalato perché lo hanno battuto. Non è sangue esterno”. La prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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