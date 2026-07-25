Bologna, 25 luglio 2026 – In un nuovo video comparso sul web e dove viene ripresa una delle fasi dei rilievi della polizia scientifica al Pilastro domenica scorsa, si vede un agente scoprire per un momento un lembo del telo bianco che copre il corpo di Abderrahim Fakir. In quel frangente, il 42enne senza vita appare con la bocca spalancata e il capo coperto di sangue così come sangue si nota dietro la nuca dell’uomo. Un aspetto questo che è stato vagliato anche ieri durante l’autopsia su Fakir. Secondo l’avvocato Fabio Anselmo, legale dei familiari “tutto quel sangue l’ha inalato perché lo hanno battuto. Non è sangue esterno”. La prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fakir morto, spunta un nuovo video: chiazza di sangue sotto la testa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa, le nuove immagini dopo la morte. L’avvocato Anselmo: «Perché c’era sangue nei polmoni»Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia in un quartiere di Bologna.

Fakir morto a Bologna, un poliziotto in licenza e l'altro in malattia: "Sono sconvolti", spunta un altro videoDue agenti coinvolti nell’intervento che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir sono in licenza e malattia.

Temi più discussi: Fakir morto a Bologna, un poliziotto in licenza e l'altro in malattia: Sono sconvolti, spunta un altro video; Caso Fakir: un altro video mostra lo stesso agente in azione; La morte di Fakir a Bologna. Spunta un nuovo video trasmesso dal Tg1; Fakir rianimato in manette. La colletta dei colleghi per aiutare i poliziotti.

COSA FACEVA FAKIR? - SPUNTA UN ALTRO VIDEO SU ABDERRAHIM FAKIR , IL 42ENNE MAROCCHINO MORTO A... x.com

Spunta un altro Video di qualche giorno fa' : in Azione lo stesso Poliziotto del Fermo che ha portato alla Morte di Fakir (VIDEO) ! reddit

Nuovo video, chiazza di sangue sotto la testa di Fakir mortoUn nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. (ANSA) ... ansa.it

Abderrhaim Fakir morto a Bologna, avvocato Fabio Anselmo duro dopo l'autopsia: È un Altro caso AldrovandiAbderrhaim Fakir morto a Bologna: l'avvocato Fabio Anselmo commenta i risultati dell'autopsia e critica il ministro Piantedosi ... virgilio.it